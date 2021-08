¡Al borde del llanto! Tras 'carta suicida' y fracaso, actor de Televisa se despide: "No les intereso"

Ciudad de México.- Un primer actor de Televisa desató alarmas al expresar su terrible tristeza y desilusión en redes sociales, esto luego de que en los últimos años enfrentara un polémico divorcio e hiciera un mensaje que fue catalogado como suicida.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del histrión Alejandro Tommasi, quien en 2017 perdió su contrato de exclusividad con Televisa y en 2018 se divorció de su ahora expareja Óscar Ruiz tras denunciar que sufrió agresiones físicas y verbales. Aún sostienen una pelea legal.

En diciembre del 2019, el actor encendió alarmas en redes al publicar un mensaje que parecía una "carta suicida", pues manifestaba su tristeza por varias situaciones en su vida que presuntamente no lo dejaban vivir en paz.

"Nadie sabe del dolor que me retuerce el alma. Nadie busca darme amor y calma. Sólo Dios que me recibe en su ternura y me abraza con su amor, más allá de la gloria. Ya me voy y se acabó mi historia, rezaré para tener clemencia. Gracias doy por su cariño, no a todos. Que me dieron un momento de paciencia".

Los tendré en la memoria de mi alma y vendré a agradecer en el camino, solo digo gracias por ser lindos en mi pobre vida que se acaba. Buscaré una luz en su mirada, cuando recen por mi alma en el cielo", escribió entonces.

Tras provocar revuelo, el actor aclaró que entendía que se pudo malinterpretar su mensaje por el estado anímico que presentaba en ese momento, pero negó que quisiera acabar con su vida: "Estaba deprimido, pero no quería morir".

Luego de aparecer en la telenovela de Televisa Quererlo Todo en 2021, el histrión también ha aparecido en TV Azteca. Hace un tiempo, desató un escándalo al declarar que "tenía la cura para el Covid-19", sin embargo, declaró que lo malinterpretaron.

Ahora, el primer actor vuelve a acaparar titulares al despedirse de todos, asegurando que está muy decepcionado del poco apoyo que le dieron para su más reciente proyecto musical.

Pese a que Tommasi ha formado parte del elenco de exitosas telenovelas como La doble vida de Estela Carrillo, El manantial, Alborada y Hasta el fin del mundo, entre otros proyectos, el actor publicó un alarmante mensaje en Instagram al borde del llanto.

"Estoy muy triste porque lancé una canción el fin de semana y no me han apoyado, no hay ni una persona que haya bajado la canción a su celular, solamente 50 personas la han escuchado, la he publicado mucho y es mucho trabajo y es una canción muy bonita de Juan Gabriel", comentó Alejandro a través de una serie de videos que publicó en Instagram.

Uno como artista vive del público y pues al público le gustan los artistas, pero ya vi que yo soy una persona que no les interesa. Saco temas, no los compran; hago streamings, no van, no me van a ver, entonces no soy un artista que les interese, solamente les gusta verme en la televisión en donde no pagan", confesó.

A pesar de que cuenta con más de 130 mil seguidores en Instagram, el actor lamentó que nadie lo haya apoyado para comprar el sencillo que le llevó 15 años poder lanzar.

"Bajar una canción en cualquier plataforma que tengan, pero bajarla, no nada más ponerla. Unos ni siquiera la pelaron, me decían: '¿Cuál canción?'. Se las mando, les mando la dirección, la pueden bajar en cualquier plataforma, en su teléfono, que la descarguen porque si no, no sirve de nada, que la tengan ustedes ahí y que la escuchen porque está muy bonita", puntualizó.

Decepcionado de la situación, Alejandro Tommasi anunció que cerrará sus perfiles en redes sociales y se despidió del público: "Es mucho trabajo para que no lo valoren, nada más descarguen cuantas canciones y que no descarguen la mía si es que no les gusta, entonces cerraré redes y me alejaré, me dedicaré a trabajar, a hacer lo mío, a ser feliz y no a hacer felices a los demás", concluyó.

Los quiero a todos pero me voy a despedir un rato, un ratote... y me voy a dedicar a trabajar", insistió con un semblante triste.

Aunque diversas personalidades como Verónica Gallardo y el conductor Michelle Ruvalcaba le pedían no retirarse al ser un actor de gran carrera y trayectoria, este no ha respondido mensajes pero sí ha hecho más publicaciones promocionando entrevistas y la telenovela El Manantial, la cual actualmente es retransmitida por el canal Tlnovelas.

Fuente: Agencia México e Instagram @alejandrotommasiof