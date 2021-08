Desenmascaran a ex de actor de Televisa tras 'hundirlo' en la cárcel por 'abusar' de su hija

Ciudad de México.- La madre de Daniela Parra y expareja del actor de Televisa Héctor Parra, quien está preso luego de ser acusado por su otra expareja Ginny Hoffman de presunto abuso sexual contra su hija Alexa, rompe el silencio. Además, revelan nueva información que podría hacer que Ginny pise la cárcel.

Mientras que Héctor 'N' sigue en prisión recopilando pruebas para defender su inocencia tras ser acusado de abusar de su hija Alexa, su expareja y madre de su otra hija Daniela Parra, Erika Martínez, habló sobre la relación que mantiene su hija con el actor y las declaraciones que ha dado la actriz Ginny Hoffman.

En entrevista para el programa de Imagen Televisión De Primera Mano, declaró que, a pesar de su separación con Héctor, él nunca se desentendió de su hija e incluso recordó que Daniela y Alexa convivían mucho y que había una buena relación entre padre e hijas hasta hace algunos años.

Siempre venía con Alexa a recoger a Daniela, hubo una temporada en que vivieron juntos y siempre estaban los tres juntos, por eso a mí me sorprendió muchísimo cuando salió a decir esta señora (Ginny), hace unos años".

"Yo le dije a Daniela que no entendía, le dije que le hablara a su hermana y no le volvió a contestar, esto fue como hace seis años", relató Martínez.

Posteriormente, la mamá de Daniela recordó que su hija tuvo que ir a terapia cuando reprobó un año de escuela, y ahí nunca se mencionó algo de un posible daño por parte de Héctor, por lo que asegura que si hubiera sucedido algo, ya se supiera y lo hubiera denunciado.

En algún momento del tratamiento hubiera salido un abuso, el psicólogo es parte fundamental de una persona. Se ha quedado con el papá y si yo tuviera la sospecha no lo estuviera platicando aquí, estaría en un juzgado desde hace mucho", destacó.

Y antes de terminar la entrevista, la expareja de Héctor aseveró que no cree en las declaraciones que ha dado Ginny Hoffman, y lanzó una fuerte crítica a la actriz cuestionando su desemeño como madre por el tiempo que esperó para hacer la denuncia por el presunto abuso que vivió su hija cuando era niña.

Si ella tenía conocimiento de que habían abusado de su hija, no iba a hacer nada hasta que tuviera 18 años ¿Cómo es posible que te enteres como madre que están haciendo algo indebido con tu hija y te esperes hasta que tenga 18 años? Como mamá yo no me hubiera aguantado un segundo, hubiera denunciado inmediatamente", expresó.