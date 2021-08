¡Está desaparecida! Galilea Montijo da grave noticia en 'Hoy' sobre conductora de Televisa

Ciudad de México.- Luego de que un juez vinculara a proceso y le dictara prisión preventiva a la conductora de Televisa Laura Bozzo, Galilea Montijo declaró en el programa Hoy que la peruana estaría desaparecida.

Este miércoles 11 de agosto, a petición de la Fiscalía, un juez le dictó proceso con prisión preventiva por presuntamente cometer un delito fiscal que supera los 13 millones de pesos.

Según reportes de El Universal, a la peruana le ordenaron entrar por su propio pie durante las próximas horas al Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, ya que no pudo acreditar cuál es su domicilio y es considerada con riesgo de fuga.

Sin embargo, Bozzo no ha ingresado a prisión y según informó la conductora de Hoy Galilea Montijo, la peruana estaría desaparecida pues no la pueden localizar ni contesta el teléfono.

Hay pues más adelante vamos a hablar de ella, que no hay mucha información es lo que están diciendo. No la encontramos, no contesta... entonces no sabemos mucho", dijo la tapatía al aire.