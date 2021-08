Ex de Esteban Loaiza revela en TV Azteca si procederá legalmente contra el exbeisbolista

Ex de Esteban Loaiza reacciona a la libertad del exbeisbolista. Foto: Internet

Ciudad de México.- A escasos días de que Esteban Loaiza salga de prisión tras cumplir una condena por narcotráfico, su ex Cristina Eustace confesó que no le guarda ningún rencor ni desea enfrentarlo en los juzgados.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

"Yo no tengo nada en contra de él, todo lo contario, es el mejor regalo que me ha dado, entonces yo de verdad, desde mi lado, yo no tengo ningún problema con él", dijo la cantante en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Sobre los rumores que aseguran que el viudo de Jenni Rivera corre peligro al ser extraditado a México, Eustace comentó: "Entre más esté apartada de todo eso, mejor para mí, y por seguridad mía y de mi hijo porque se escuchan rumores, se escuchan cosas que yo la verdad no quiero ni saber".

De la misma manera, Cristina dijo no tener intensión de demandar a Loaiza por la pensión alimenticia del hijo que procrearon en común, el cual tiene 6 años de edad.

Para nada, gracias a Dios me va muy bien, no necesitamos nada, si en algún momento él no tuvo esa responsabilidad cuando eran 170 dólares al mes, ahorita menos".

Finalmente, la artista confesó que, aunque por el momento no hay acercamiento de la familia de Esteban con su hijo, no descarta que en un futuro esto se pueda dar. "La familia Loaiza siempre va a tener las puertas abiertas para… y mi hijo lo sabe, mi hijo el feliz de saludarles y de quererlos".

Fuente: Agencia México