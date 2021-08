¡La hartaron! Andrea Legarreta, furiosa con dos conductores de Televisa; los tunde en vivo en 'Hoy'

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 12 de agosto la querida actriz y conductora de Televisa Andrea Legarreta dejó ver su molestia hacia dos de sus compañeros del programa Hoy.

Resulta que la presentadora del matutino de Las Estrellas no se mostró nada contenta luego de que dos de los integrantes del elenco comenzaran a crear especulaciones sobre la salud del querido cantante Vicente Fernández.

La primera en hacer molestar a 'La Legarreta' fue la periodista y experta en espectáculos Shanik Berman, quien retomó la versión no confirmada de que 'Don Chente' podría perder la movilidad de sus extremidades tras sufrir daño cervical por una caída en su rancho.

Pero eso de poder caminar hasta dentro de un año, híjole", comentó Shanik.

Andrea de inmediato le puso un alto y le pidió que no preste su voz para difundir datos que no están confirmados por la familia Fernández: "¡No, no! es que sí (se pasan)".

Posteriormente, Arath de la Torre comenzó a hablar de la experiencia que el vivió cuando se lastimó el cuello y quiso empezar a pronosticar en qué tanto tiempo se recuperaría Vicente, lo cual no agradó a Andy y también lo regañó.

Pero cada caso es diferente, todas estas son especulaciones, no se sabe a detalle qué tiene él, tú con tu juventud (te pudiste recuperar), o sea cada caso es diferente", mencionó la esposa de Erik Rubín muy molesta.

Fuente: Canal de YouTube Programa Hoy