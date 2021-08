¿La humilló? Galán de Televisa lanza recadito a Paty Navidad tras hospitalización por Covid-19

Ciudad de México.- En las últimas horas el famoso actor de Televisa Kuno Becker desató tremenda controversia en las redes sociales debido a que mostró polémica reacción a la hospitalización de Paty Navidad por Covid-19.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

¡Tragedia en TV Azteca! Paty Navidad, "grave e intubada" por Covid-19; dice que el virus "no existe"

Resulta que el villano del melodrama Fuego Ardiente grabó una serie de videos en donde asegura que él no tenía planeado ponerse la vacuna contra el coronavirus, pero que decidió hacerlo luego de enterarse que la "mismísima Paty" se había contagiado y que hasta había requerido hospitalización.

No estoy muy orgulloso, pero había estado posponiendo lo de la vacuna por miedo por tonto, porque no hay excusas pero hay más información que nos deja ver que hay más riesgos de no ponérselas que ponérselas", dijo Kuno.