¡Se hartó y explotó! Pati Chapoy enfurece en vivo en 'Ventaneando' y ¿renuncia a TV Azteca?: VIDEO

Ciudad de México.- Pati Chapoy una vez más está desatando tremendo revuelo y controversia debido a que hace algunas horas explotó en plena transmisión en vivo del programa Ventaneando y lanzó una fuerte amenaza ¿acaso renunciará a TV Azteca?

Resulta que desde que comenzó el vespertino de espectáculos, la famosa periodista quería hablar sobre la vacuna e incluso cometió un error al dar recibir al público; en lugar de comentar "bienvenidos a Ventaneando", Pati dijo "bienvenidos a vacunarse", lo cual desató las risas de todos.

Acto seguido, Pati llamó a los televidentes a que salgan a vacunarse contra el Covid-19 y aseguró que en sus redes sociales también está promoviendo esta campaña.

La conocida comunicadora tampoco pudo evitar exhibir a una familiar que se niega a inmunizarse contra este virus y desde la sala de Ventaneando, le advirtió que no le hablaría si seguía con esa negativa.

Ya estás como Jennifer Anniston que dijo 'ya no quiero amistades que no se vacunen'", contó Mónica Castañeda.

No solo amistades, ni siquiera a los familiares porque ahí tengo a una soquete de sobrina que vive en Playa del Carmen y no se quiere vacunar ¡hazme el favor! no, no no quiero saber nada de ella", mencionó enfurecida.