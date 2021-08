Tras 'huir' de redes por la muerte de su hermano, Alfredo Olivas reaparece en Instagram

Ciudad de México.- Hace unos meses la tragedia invadió la vida del cantante Alfredo Olivas pues, en un ataque armado en Jalisco, su hermano y su familia perdieron la vida.

Poco se ha sabido del paradero del artista desde aquél terrible suceso que sacudió las redes sociales; sin embargo hace unas horas volvió a pronunciarse en ellas.

Fue por medio de su perfil de Instagram donde posa desde un lindo paisaje, en lo que pareciera ser un puente y una foto reciente juzgar por el cubrebocas que sostenía en su mano.

"Me puedes oír, pero no me puedes hablar", fue la descripción con la que el artista sonorense acompañó la instantánea que generó la reacción de más de 100 mil seguidores.

