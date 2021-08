¿Muerte en la dinastía Pinal? Primera actriz de Televisa estremece con fuerte revelación

Ciudad de México.- Una querida integrante de la dinastía Pinal hizo una fuerte revelación en Sale el Sol al hablar de la muerte y cómo le gustaría partir de este mundo.

Se trata de la primera actriz de Televisa y TV Azteca Sylvia Pasquel e hija de Silvia Pinal, quien a sus 70 años reveló en entrevista para el matutino de Imagen Televisión cómo le gustaría pasar a mejor vida, y dejó en shock a todo el público.

Ya que este sábado 14 de agosto es el final de temporada de su obra de teatro virtual El último aliento, en la que se relatan los momentos previos a la muerte de cuatro personajes de la historia, es que Pasquel abordó el tema y sin tapujos contestó:

Me he visualizado que muero dormida. La muerte que dicen de los reyes, así. Dormidita pasaré de un sueño a otro, de un morir a un nacer. Yo no quiero morir en un hospital llena de tubos y conectada a cosas y eso... no. No es mi meta", confesó.

La actriz, quien debutó en Televisa en 1968 de la mano de Ernesto Alonso en la telenovela Los inconformes, dijo que ella busca morir "de viejita".

Yo me visualizo y la visualización es algo muy fuerte, entonces me decreto que voy a morir de viejita".

Además, agregó que nunca le ha pesado su carrera artística: "Yo no me considero que esté en peligro porque mi vida ha sido muy diferente y me he sentido incómoda por situaciones que no tienen que ver con mi carrera pero que sí afectan mi carrera".

Recordando, aunque sin mencionarlo, su drama familiar actual, dijo: "Estar rodeado de muchos escándalos y dimes y diretes que no tienen que ver con lo que tú haces pero que sí afectan como persona y como artista".

Hace unos días, celebró 53 años de trayectoria y por esa razón les dedicó un lindo mensaje de agradecimiento a sus fanáticos, los cuales aseguran están más al pendiente de ese logro que ella, pues fueron ellos los que le recordaron este gran acontecimiento.

Lo agradezco porque todo esto lo han hecho personas que me quieren y me siguen, por estos 53 años que cumplo como actriz".

Escándalos en la dinastía Pinal

Cabe recordar que los problemas en la familia Guzmán Pinal han acaparado titulares desde hace años, pero recientemente varios han cobrado fuerza al volverse temas bastante mediáticos.

Su sobrina Frida Sofía, hija de su media hermana Alejandra Guzmán, denunció a su abuelo Enrique Guzmán (quien fue esposo de su madre) por presuntamente haber abusado de ella cuando era niña.

Frida también acusó a 'La Guzmán' de ser una madre negligente y esque incluso la rockera apoyó a su padre en esta batalla legal, aumentando el distanciamiento entre ambas.

Por otro lado, su madre Silvia Pinal -la matriarca de la dinastía- ha estado en el hospital varias veces por situaciones de salud en los últimos años.

En el 2020, su hijo Luis Enrique Guzmán protagonizó una pelea con una empleada doméstica, se volvió el blanco de los ataques de su sobrina Frida Sofía y se convirtió en su vocero cuando enfrentó problemas económicos con Televisa.

