Sin dinero, solo y deprimido: 'Al borde' de la muerte, actor de Televisa deja en shock a TV Azteca

Ciudad de México.- Un querido primer actor de Televisa dejó en shock con sus declaraciones al programa de TV Azteca Ventaneando luego de causar alarma tras confesar que tenía graves problemas económicos, que padecía depresión y que incluso veía cerca su muerte.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del galán de telenovelas Andrés García, quien sorprendió al revelar que ya vendió una de sus lujosas propiedades para poder sobrevivir, ya que con eso intenta solventar sus problemas de dinero.

El histrión, quien causó polémica al revelar que no dejará herencia a ninguno de sus hijos y que en su testamento incluyó a su gran amigo Roberto Palazuelos, ha causado preocupación desde el inicio de la pandemia al comentar que su estado de salud cada vez es peor.

View this post on Instagram

Incluso, García contó que se 'hundió' en una profunda depresión que incluso lo hacía contemplar el suicidio a sus 80 años de edad. El histrión incluso confesó que a veces le daban ganas de darse un "empujón en el mar", para "ahogarse y morir en paz".

Luego de anunciar su divorcio de Margarita Portillo tras más de 20 años juntos, Don Andrés ha tenido unos últimos años bastante difíciles, los cuales lo hicieron pensar en que estaría "en la recta final" de su vida.

Tras confesar que nunca pensó llegar a los 80 años, el actor dijo que morir en los próximos años sería ideal, pues no quiere vivir con los 'achaques' que trae consigo el envejecimiento natural:

No creo que yo quiera pasar de los 84, 85, definitivamente no creo", dijo.

En la entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando, el actor compartió que ya pudo vender una de sus propiedades y ahora espera vender otra más, mientras le pedía a Pati hablar fuerte porque confesaba que ahora estaba "medio sordo".

Don Andrés mencionó que la casa que vendió fue un regalo para su expareja, sin embargo, decidieron de mutuo acuerdo venderla porque costaba bastante mantenerla.

Tras compartir que lo que recibieron por el inmueble fue dividido en partes iguales, el histrión comentó que ha vivido triste y en soledad pese a estar rodeado de playa y el mar en Acapulco, todo a causa de la pandemia por Covid-19.

View this post on Instagram

Al ser cuestionado sobre cómo está de salud, el histrión no dio una declaración muy alentadora, sobre todo al hablar de su salud mental, asegurando que pasa mucho tiempo alejado de todos y cuando lo visitan, todos se mantienen a "dos metros" de distancia por miedo al virus.

Además, confesó cómo está de la espalda tras la delicada cirugía a la que se sometió.

No me duele la espalda, sin embargo me ha quitado fuerza de las piernas, pienso yo que es por la misma operación o quizás no estoy haciendo bastante ejercicio. Pienso en volver a hacer porque esto de la pandemia te vuelve medio flojo", señaló.