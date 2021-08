VIDEO: ¿Lo reconocen? Pepe y Teo responden a señalamiento por acoso sexual

Ciudad de México.- Luego de que Mario Pineda, creador de contenido, acusara de acoso sexual y bullying a los youtubers Pepe y Teo, ellos han roto el silencio y hablaron sobre los señalamientos en su contra.

A través de un video dedicado a aclarar el problema, garantizaron que nunca ha sido su intención "incomodar o faltar el respeto a nadie", sin embargo, externaron una disculpa en caso de haber incurrido en un error con alguno de sus invitados al canal.

Si por alguna razón, y sin la más mínima intención de nuestra parte, se sintieron incómodos en algún programa por alguna broma o comentario que hayamos realizado".

Las figuras de Internet reconocieron que les duele "mucho que haya personas que se hayan sentido defraudadas por nosotros como amigos y comunicadores", ya que su objetivo es generar confianza y apoyar a las diferentes luchas sociales, entre ellas, el de la comunidad LGBTQ+.

Confesaron, además, que han recorrido un largo trayecto para pulir la manera en la que se relacionan con los demás, así como para mejorar el contenido que ofrecen. "Pero sobre todo a nosotros mismos. Nuestro nuevo formato refleja el trabajo continuo de evolución, crecimiento, resignificación y deconstrucción social no sólo para la comunidad LGBTQ+ sino por otras comunidades".

¿De qué se les acusa?

Mario Pineda inició su testimonio diciendo que recientemente había encontrado el valor para hablar de la experiencia que vivió en el pasado con Pepe y Teo, quienes lo acosaron y se burlaban de él. Entre los desagradables episodios que vivió, el afectado relató que en un show lo hicieron sentir incómodo cuando el par preguntó abiertamente sobre qué papel creían que tenía Mario en una relación sexual.

A bases de aplausos y a gritos, miles de personas me estaban juzgando que cuál era mi rol. 'Mario Pineda qué es, activo o pasivo?' Yo veía todo tipo de personas… me sentí asqueroso, nervioso, humillado".

Asimismo, contó que en una ocasión le bajaron el pantalón. "No tuve que vivir todo eso. También me acosaba Charly –el ex novio de Pepe–". Finalmente, aceptó que tomó la decisión de alejarse cuando comenzaron a hablar mal de él, a tal nivel de poner en su contra a La Divaza y La José.

Fuente: Al Momento