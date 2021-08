¿Adiós TV Azteca? Laura G llora en 'VLA' y se confiesa sobre 'romance' con su jefe en Televisa

Ciudad de México.- Harta de las críticas, la conductora de Venga la Alegría Laura G habló como nunca del 'cabañazo', un escándalo mediático en el que se vio involucrada con su entonces jefe en Televisa, Carlos Loret de Mola.

Laura, quien dejó Televisa tras programas como Primero Noticias y Sabadazo para incorporarse a TV Azteca, siempre ha recibido duros ataques en todos los programas de los que ha sido parte, tanto en la televisora de San Ángel como en el Ajusco.

Hasta ahora se había mantenido al margen del escándalo que surgió entre ella y el conductor Loret de Mola en 2011, sin embargo, rompió el silencio y, con lágrimas en los ojos, habló directamente de lo que pasó y su arrepentimiento, sin rodeos o indirectas.

¿Qué sucedió? Así fue el llamado 'cabañazo'

En 2011 se filtró un video en el que supuestamente ella y su jefe en el noticiero Primero Noticias, Carlos Loret de Mola, se encerraron juntos en una cabaña de La Marquesa por horas, desatando rumores de una infidelidad a sus respectivas parejas y provocando que la apodaran 'Lady Cabañas'.

A la conductora se le 'tachó' de obtener su puesto por ser "amante" del periodista, aunque ambos lo negaron. Laura argumentó que las fotos eran producto de una reunión de equipo del noticiero, sin embargo, un mesero del lugar la desmintió y aseguró que solo estaban ellos dos.

Laura reacciona entre lágrimas

Ahora, 10 años después, la conductora de Venga la Alegría sigue siendo atacada en redes por su participación en el reality del matutino ¡Quiero Cantar!, pues argumentan que no canta y aún así jueces tendrían favoritismo hacia ella.

Laura luego fue traicionada por su llanto al cantar su canción, ya que aseguraba que le recordaba a su familia y las dificultades a las que se han enfrentado para salir adelante. Usuarios rápidamente empezaron a criticarla ya que aseguraron que no le creían nada.

Fue en esos comentarios de odio que usuarios decidieron sacar a la luz su escándalo con Loret y su 'metida de pata' por haber presuntamente vendido su voto al PVEM, por lo que la expresentadora de Televisa no se quedó callada y respondió a los que quieren seguir humillándola por su pasado.

A través de su cuenta de Instagram, la regia asegura que a ella no le afecta en lo absoluto que se lo digan, pues ella hace mucho pasó la página y nunca lo volvería a hacer.

Yo estoy orgullosa de cada paso que he dado en mi vida porque me ha convertido en la persona que soy ahora. Si ustedes me quieren seguir recordando el 'cabañazo', síganlo recordando ustedes. Quedó en el pasado, ya hablé, lo superé. No volví a hacerlo, aprendí y listo, se queda. Uno viene a avanzar", dijo.

Además, la conductora asegura que ella ya sanó sobre la mala experiencia que pasó y que ha logrado avanzar.

Si para ustedes recordarme esto piensan que me van a hacer daño están muy equivocados porque cosa que vivo y cosa que me destruye, la sanó, la proceso. Tengo la habilidad y tengo a las personas que me ayudaron a hacerlo para cerrarlo y avanzar".

Finalmente, también respondió a críticas por sus presentaciones en el reality de canto, asegurando que ella no es cantante ni pretende iniciar una carrera en la música, pues solo lo hace para divertirse.

¿Que no canto? Chavos, yo misma hago burla de que no canto, yo sé que no canto, no quiero cantar, no quiero hacer un auditorio, no es mi sueño".

¿Corre peligro su trabajo en Venga la Alegría?

Luego de las declaraciones de Laura, el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV comentó que presuntamente, el productor y conductor del matutino, Sergio Sepúlveda, habría hecho un fuerte regaño a la regia, sin embargo, todo se habría quedado allí.

Lo que puso de cabeza al productor es que Laura también habló de la situación de que el Partido Verde le pagó miles de pesos por vender su posición (...) Le pegó una regañiza... de inmadura, tonta e indecente no la bajó", reportó.

Cabe mencionar que esto no fue confirmado por una fuente oficial, por lo que permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Instagram @lauragii, TVNotas y Arguende TV