¿Desheredó al 'Potrillo'? Vicente Fernández y su millonario testamento en caso de su muerte

Ciudad de México.- El gran ídolo de la música ranchera, Vicente Fernández, ha construido una carrera sumamente exitosa a través de los años, con la cual habría logrado amasar una gran fortuna que dejaría como herencia para el momento de su muerte.

'El Charro de Huentitán', quien actualmente permanece internado en un hospital de Guadalajara, Jalisco luego de sufrir una caída en su rancho 'Los Tres Potrillos' el pasado fin de semana, ya se había pronunciado hace tiempo sobre cómo repartiría su testamento.

Con una trayectoria como cantante, compositor y empresario que inició desde 1965, con millones de discos vendidos, exitosas películas y otros negocios ganaderos, 'Don Chente' tendría una millonaria fortuna que superaría los 500 millones de pesos, según reportes del sitio Celebrity Net Worth.

El intérprete mexicano, quien cuenta con innumerables reconocimientos en la música, desde Premios Grammy hasta una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, tendría aún más de medio billón de pesos pues la cantidad mencionada no contemplaría ganancias obtenidas de regalías y patrocinios.

Sobre su testamento, se sabe que 'El Charro de Huentitán' ya lo tiene organizado desde hace varios años que empezaron sus problemas de salud.

'Don Chente' dejó en claro que su principal preocupación en caso de fallecer sería no dejar desamparada a su esposa, Doña Cuquita, además de que planea dejar la mayoría de su dinero a sus hijos y nietos.

Fue así que el cantante de música ranchera decidió ser precavido y declaró que no solo pensaba en el presente, sino también en el futuro.

Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro", dijo en una ocasión.