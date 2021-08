¿Grave por Covid-19? Actriz de Televisa da fuerte noticia en TV Azteca sobre salud de Paty Navidad

Ciudad de México.- Actrices de Televisa hablan ante la prensa sobre el estado de salud de Paty Navidad, quien provocó polémica al declarar que ella no creía estar contagiada de Covid-19, sin embargo, fue hospitalizada al presentar complicaciones.

¡Tragedia en TV Azteca! Paty Navidad, "grave e intubada" por Covid-19; dice que el virus "no existe"

La polémica exactriz de Televisa, quien resultó contagiada del virus durante las grabaciones de MasterChef Celebrity en TV Azteca, fue hospitalizada este pasado martes 10 de agosto e incluso se comentó que fue intubada.

Antes de su hospitalización, Navidad reconoció que dio positivo en una prueba PCR a la que se sometió, sin embargo, aseguraba estar sana y reiteró de nueva cuenta que la pandemia no existe y solo es "una manera de controlar a las masas".

¡No al nuevo orden mundial dictatorial y tiránico! ¡No al miedo, no a la manipulación y no a la mentira! (...) No estoy enferma, estoy completamente sana. Nadie en el mundo se infecta de un "virus letal" sin tener ni un sólo síntoma, como ahora dicen que es mi caso", ha escrito.