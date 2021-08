¡Se sincera! José Eduardo Derbez revela las desventajas de su apellido: "Me tiré a llorar"

Ciudad de México.- El actor de Televisa, José Eduardo Derbez se sinceró en su visita a programa Miembros Al Aire donde admitió que llevar el apellido Derbez le llegó a causar problemas para encontrar trabajo en el competido mundo del espectáculo.

Y es que contrario a lo que podría pensarse, José Eduardo aseguró que hace algunos años llegó a pensar que la actuación no era para él, al ver que no se le presentaban oportunidades pese a asistir a innumerables castings y tocar puertas.

Al principio de mi carrera cuando empecé a ir a un casting tras otro y otro, o ir a tocar puertas, pues pasa, creo que a todos nos pasa, a lo que nos dedicamos a esto, que no se abre ninguna puerta, y sigues dándole y dándole, y nada para ningún lado. Empiezas a cuestionarte si de verdad es lo tuyo o no, si quieres seguir en esto o no", dijo.

Aunque es hijo de dos grandes referentes como los son la actriz de telenovelas, Victoria Ruffo, y el productor y comediante Eugenio Derbez, lo rechazaban en cada proyecto, pensando que el culpable era su apellido; pero un día la situación cambió a su favor.

Me tiré a llorar y dije ‘esto no es para mí (...) Yo en mi drama recibí una llamada de Televisa para empezar mi telenovela, desde ahí no he parado, gracias Dios”, comentó el actor", expresó.