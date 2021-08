¡Teme morir! Conductora de Televisa desaparecida hace desgarradora súplica para no ir a la cárcel

Ciudad de México.- La conductora Laura Bozzo, quien había sido reportada como desaparecida por Galilea Montijo en Televisa, reaparece tras vencerse el plazo que se le dio para presentarse en la cárcel por un presunto delito fiscal superior a 12 millones de pesos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con información obtenida por el diario Reforma y replicada en varios medios nacionales, la también abogada peruana interpuso un amparo en el que alegó tener enfisema pulmonar y resaltar que el encarcelamiento la pone en riesgo de muerte.

Este viernes 13 de agosto fue el tiempo límite para que 'La Señorita Laura' se ingresara por su propio pie al Reclusorio de Santiaguito de Almoloya de Juárez, sin embargo, esto no se sucedió y su amiga Galilea Montijo reportó en el programa Hoy que "no la encontraban y no contestaba" las llamadas.

A la conductora se le dictó prisión preventiva por el delito de depositaria infiel luego de que se reportara que vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual garantizaba el pago de un adeudo de 13 millones 789 mil pesos.

Luego de que no lograran localizarla, en Chisme No Like filtraron un audio en el que Laura rompía el silencio para una televisora peruana (ATV Noticias), en donde solo dijo: "No, no sé de dónde salen todas estas cosas, yo de ese tema ya no hablo, para eso están mis abogados".

Ahora, trascendió que desde ayer interpuso un amparo en el que pidió la suspensión de la prisión preventiva por "ser una persona de 70 años y presentar graves problemas de salud".

Se solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran, esto es que la quejosa Laura Cecilia Bozzo siga gozando de su libertad y no se le ejecute la medida cautelar de prisión preventiva justificada", se lee en la demanda interpuesta.

El texto menciona que la peruana teme morir si es encarcelada, debido a su edad y el enfisema pulmonar que padece.

"Lo anterior debido a que justamente se teme por la vida de la hoy quejosa al encontrarse gravemente enferma de enfisema pulmonar y tener 70 años, tal y como se acreditó al juez responsable. En ese sentido, en caso de que se le ejecute la medida cautelar de prisión preventiva o la orden de aprehensión para tales efectos, se pondría en grave riesgo su salud, pudiendo incluso perder la vida, lo cual afectaría sus derechos de forma irreparable", reportaron sobre la conductora de 68 años.

Además, el diario reportó que la presentadora pidió que en vez de estar tras las rejas, se le impongan otras medidas cautelares como arraigo domiciliario o un brazalete electrónico.

Incluso, habría interpuesto como garantía documentación con la que busca probar que no huirá de México. Hasta ahora, aún no ha trascendido más información sobre la situación legal de la conductora peruana.

Fuente: Las Estrellas e Instagram @laurabozzo_of