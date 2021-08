Aleida Núñez, actriz de Televisa, se pone su bañador más coqueto y lo presume en la playa

Ciudad de México.- Una vez más, la actriz de Televisa, Aleida Núñez, complació a sus fanáticos de redes sociales con una publicación donde goza de un día de sol y relajación durante sus vacaciones en alguna playa mexicana.

Por medio de su cuenta de Instagram, la también cantante y modelo compartió una serie de fotografías donde se deja ver muy coqueta modelando en el balcón del hotel con un espectacular bañador de una sola pieza en color rosa.

En las imágenes, la artista de 40 años de edad se luce en diferentes poses mientras muestra con orgullo su trabajado cuerpo, pero lo que más llamó la atención fueron sus torneadas piernas, fruto de su disciplina en el gimnasio.

Estamos aquí para sanar no dañar, estamos aquí para amar y no odiar, estamos aquí para crear no destruir…", escribió la famosa.