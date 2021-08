¡Devastador! Famosa conductora denuncia a su ex por violencia: "La peor humillación de mi vida"

Ciudad de México.- La famosa modelo y conductora Osmariel Villalobos dejó en shock a sus miles de admiradores y fans de las redes sociales al confesar que fue víctima de violencia física y emocional por parte de su expareja, el empresario Germán Rosete.

La originaria de Venezuela relató a través de un video publicado en su Instagram que hace tres días acudió con su exnovio a un centro nocturno y lo descubrió besándose con otra mujer y decidió enfrentarlos, pero fue él se puso agresivo y comenzó a maltratarla: "La peor humillación de mi vida".

Osmariel explicó que se salieron del bar y Germán comenzó a lanzarle fuertes insultos, además de que le rompió el vestido que llevaba puesto y la desnudó en público. Al subirse a un taxi, las agresiones de parte del empresario no pararon y continuaron hasta que llegaron al hotel.

Me insultaba, me pegaba en la cabeza, entramos al taxi y en el camino me seguía rompiendo el vestido, en una de esas me pongo a grabarlo para que se dé cuenta al día siguiente, se enfureció y me quería romper el teléfono. Obviamente no pude grabar nada