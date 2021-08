VIDEO: Danna Paola huye de la prensa y revela supuesto problema social: "Me da mucha ansiedad"

Ciudad de México.- Por medio de sus historias de Instagram Danna Paola compartió una serie de imágenes en las que daba a notar que había acudido a aplicarse la vacuna contra el Covid-19.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

"Pues... ya me vacuné, primera dosis", indicó la mexicana. "Por favor vacúnense, amigos. Y sigamos cuidándonos todos", añadió la famosa.

Tras ser vacunada la cantante mexicana arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad del México al lado del actor Alex Hoyer y los periodistas se encontraban esperándola afuera para preguntarle sobre su supuesto romance con su colega.

Al enterarse de la presencia de la prensa, Danna Paola decidió salir corriendo del lugar para no responder a la prensa, argumentando que sufre de ansiedad.

Minutos después, la mexicana confesó que le incómoda demasiado ser abordada por los periodistas en la calle y que debido a la pandemia se tiene que tener más cuidado en no crear aglomeraciones para evitar contagios del Covid-19.

A mí me da mucha ansiedad este tipo de situaciones. Soy una persona que no me gusta que estén encima de uno, con el micrófono en la cara o en el ojo y más en pandemia... Realmente es importante que tomemos estas medidas y que en este mundo del entretenimiento seamos mil veces más cautelosos", señaló la Danna Paola.