Altaír Jarabo se casa por la iglesia en un castillo francés; así fue la espectacular boda

París, Francia.- Este lunes la actriz de Televisa, Altaír Jarabo, se casó por la iglesia con el empresario francés Frédéric García, en una mágica boda celebrada en un castillo de Francia.

A través de redes sociales, algunos de sus invitados publicaron fotos del momento y se reveló que la actriz y el empresario francés tuvieron su segunda boda en el Château de Vallery, en la región de Borgoña, en Francia.

Para la ocasión, Altaír cambió los pantalones y la blusa transparente con apliques de encaje que había elegido para su boda civil, por un vestido ceñido de tirantes. "Siempre quise un vestido memorable, femenino, pero no muy cursi, la verdad no me gusta mucho el faralao (ondas) ni los garigolis, así que no va a ser un vestido cursi, y muy a mi pesar no va a ser mexicano”, comentó a Quién.

A la celebración, la cual se llevó a cabo en los jardines del castillo, se dieron cita amigos y familiares de la pareja. Entre los rostros conocidos destacan actrices y actores de telenovela con los que Jarabo compartió créditos y forjó una amistad, tales como Fabiola Guajardo, José María Torre, Úrsula Montserrat, Claudia Godinez, la presentadora Olivia Peralta, entre otros.

Fue apenas el pasado viernes cuando Altaír compartió imágenes de una repentina despedida de soltera entre muchas amigas actrices, quienes acompañaron a la nueva señora de García.

Por medio de una amiga en común, AltaÍr conoció al empresario FrédÉric García, un hombre 20 años mayor que ella que con su inteligencia y sentido del humor supo cautivarla desde las primeras citas. Según ha revelado en diversas entrevistas, no tuvo que pasar mucho tiempo para que ella sepa que él era el hombre con quien quería pasar el resto de su vida.

