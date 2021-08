¡Desde la cárcel! Tras 13 años desaparecida, actriz de Televisa revela que vuelve ¿a TV Azteca?

Ciudad de México.- La actriz Yadhira Carrillo, quien desapareció de las telenovelas hace 13 años para dedicarse a su familia, sigue mostrando interés por regresar a los foros de televisión luego de permanecer alejada de la pantalla chica desde hace algunos años. ¿Será que se cambia a TV Azteca?

Durante su encuentro con la prensa desde el Reclusorio Norte donde está encarcelado su esposo Juan Collado enfrentando los presuntos delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, la actriz reaccionó a las preguntas sobre su deseo de regresar a la televisión.

Cabe recordar que Yadhira abandonó Televisa en 2008 para dedicarse a su vida personal, pues se casó con el abogado. Así habló de su posible regreso y hasta dijo que podría ser una bioserie para el programa De Primera Mano y Sale el Sol de Imagen Televisión.

Sí, me encantaría. Te sirve tanto como terapia, yo no lo he hecho porque he estado 100 por ciento con mi casa y con mi esposo desde que me casé pero nunca he descartado la idea de regresar y creo que podía ser una opción".

"Me encantaría hacer una serie, podría ser por supuesto sobre mi vida, pero me encantaría hacer una serie romántica, increíble, algo que haga a la gente soñar en su casa, que te haga sentir muy bien, ese tipo de cosas, me encantaría hacerlo, por supuesto, y no descarto la idea", comentó.

Posteriormente, al escuchar la idea de hacer una serie sobre su relación con su esposo, quien es el padre de los hijos de la también actriz Leticia Calderón y quien lo señala por presuntamente haberle sido infiel con Yadhira, ella dijo:

¡Ay, podría ser, muy bonito!, porque sí es una gran historia, que ya todo mundo la conoce desde siempre, porque desde el principio la di a conocer, desde que lo conocí, cómo nos conocimos y cómo fue creciendo todo esto, sí sería precioso".

Cambiando de radicalmente de tema, Yadhira también fue cuestionada por la situación que actualmente enfrenta la conductora de Televisa Laura Bozzo, quien es acusada en México por el fisco por presuntamente cometer un delito fiscal.

No tengo ninguna opinión, como sabrán, estamos en un proceso importante, en donde es también importante mantener calma y mantener siempre tus comentarios al margen".

Cabe señalar que previo a estas declaraciones, Yadhira Carrillo declaró que su esposo ya recibió la segunda dosis de su vacuna contra el Covid-19 luego de expresarse muy preocupada en Ventaneando hace unas semanas.

La actriz había manifestado su molestia por el hecho de que su marido no fuera vacunado, pues aunque está preso y aislado, el virus circula en todos lados. Ahora, comentó que ya recibió ambas dosis pero puso en duda el efecto de la vacuna para protegerlo ya que comentó que tardaron meses en ponerle la segunda inyección.

"Sí, ya, ya quedó, después de mucho tiempo la segunda vacuna, pero ya quedó, se le puso una y luego pasó muchísimo tiempo, y le pusieron la segunda (...) no sé si le van a hacer efecto como debería, porque la segunda fue después de meses, entonces no lo sé... y no es queja eh", explicó.

Fuente: Agencia México e Imagen Entretenimiento