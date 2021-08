Eduardo Yáñez se niega a una reconciliación con su hijo: "Lo amo, pero no lo quiero a mi lado"

Ciudad de México.- No es un secreto que el galán de Televisa, Eduardo Yáñez, tiene una complicada relación con su hijo Eduardo Yáñez jr., producto de su relación con Norma García, con quien se casó en 1987, luego de un noviazgo de 10 años.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Es así como en una reciente plática con Jordi Rosado, Eduardo Yáñez, explicó que se dio una oportunidad de convivir con su hijo, sin embargo, su relación no prosperó y contó los motivos de por qué a pesar de amarlo, no lo quiere a su lado.

No sabes cómo ser padre, mi información era que no le falte nada, que no tenga ni un poquito de necesidad. Quise darle todo y la cagu… Se convirtió en un junior y cogió un camino que ahora nos tiene separados y así se va a quedar porque yo ya no voy a cambiar mi forma de pensar", aseguró.