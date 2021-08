¿Fue infiel? Conductor de 'Hoy' admite en Televisa que cometió grave error borracho y cancela boda

Ciudad de México.- Un conductor del programa Hoy dejó en shock a todos en Televisa al comprometerse con su novia durante la fiesta de aniversario de Galilea Montijo, sin embargo, ahora resulta que el presentador niega haberle pedido casamiento ¡pues asegura que estaba borracho!

La revelación ocurrió durante la sección de 'Los Tu-Vasos' de Cuéntamelo ya!... Al fin, con los conductores Paul Stanley, del programa Hoy, y Roxana Castellanos en su famoso personaje de 'Deyanira Rubí'.

La presentadora y el resto de la producción aparecen a cuadro jugando a 'La Víbora de la Mar', corriendo y festejando, a lo que Stanley ordena que se detengan. "Ni siquiera porque estamos aquí la muchachada celebrando que te nos casas", le dice 'Deyanira'.

Ah caray... ahora resulta que me caso. Quien ande diciendo eso que venga y me lo sostenga, me lo pruebe y compruebe cuantas veces sea necesario", responde Paul.