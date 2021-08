¡Lucha por su vida! Tras dejar TV Azteca, dan brutal golpiza a integrante de 'Hoy': "Me van a matar"

Ciudad de México.- Un polémico integrante del programa Hoy, quien adquirió fama al formar parte del reality de TV Azteca Enamorándonos para luego cambiarse a Televisa donde debutó como actor, denunció haber sufrido una brutal golpiza y actualmente trascendió que está hospitalizado.

Se trata de Jonathan Ordoñez, mejor conocido como 'Pepe Pepe', quien luego de que hace unos años estuviera en el Ajusco cuando la fallecida productora Magda Rodríguez estaba a cargo de Enamorándonos, se integró al matutino y a la telenovela de Juan Osorio ¿Qué le pasa a mi familia?.

Ahora, denunció haber sido golpeado y robado, presuntamente por sus vecinos.

'Pepe' contó, con el rostro ensangrentado y con lágrimas en los ojos, que varias personas habían golpeado brutalmente a él y a su familia, además de haberles robado algunas pertenencias. 'Pepe' asegura que van a parar hasta que lo terminen matando.

Siguen las agresiones, vean cómo me dejaron ahorita. Y no hacen nada, no sé qué es lo que esperan , que me maten o algo para que se pueda hacer algo", dijo a través de una de sus historias de Instagram .

Además de mostrar las terribles heridas que sufrió, también mostró el rostro del presunto agresor, cuya identidad permanece desconocida.

El colaborador del matutino reveló que le robaron a su hermano una cadena, además de que también señaló que su mamá también fue atacada y resultó con una fractura en la nariz.

Y es que el actor contó que donde viven actualmente, y donde fueron víctimas de la salvaje golpiza, es donde vivían con su padre, quien perdió la vida por Covid-19 hace unos meses, razón que atribuye a estos ataques de presuntos vecinos.

A raíz de que mi papá falleció por Covid, que nos hagan estas cosas (...) No sé qué le hicimos a esa gente, cuál fue nuestro delito, enfermarse de Covid mi papá.... mi papá se murió por eso y desde ahí no nos han dejado de molestar. Ya nos han golpeado muchas veces".

A través de los videos publicados en sus redes, aseguró que no tiene el dinero suficiente para mudarse a otra casa y evitar que sigan estas agresiones, las cuales asegura tienen meses, además de que dijo que autoridades no le hacían caso.

A mí me golpearon con una pistola (...) no nos hacen caso autoridades, no sé qué pasa... estoy muy triste porque se los juro que si yo tuviera dinero me hubiera a otro lado a vivir pero no puedo, nada más tengo esa casa que dejó mi papá y ya no sé qué hacer, estoy desesperado, estoy muy mal".