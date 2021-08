¡No se resiste! Yalitza Aparicio flecharía a un actor de TV Azteca con esta FOTO: "Bella"

Atlixco, Puebla.- Tras su debut en la película, Roma, en el 2018, Yalitza Aparicio no ha dejado de captar miradas con su sencillez y talento, tanto es así que además de sorprender con su actuación en el filme de Alfonso Cuarón, también ha incursionado en otras actividades como YouTube o dirigiendo los premios Grammy en el 2020.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En estos dos años, la actriz, originaria de Oaxaca recabó una gran cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram, donde regularmente sube fotografías de sus actividades cotidianas, modelaje e incluso algunas imágenes que enaltecen su belleza y la de México.

Una de estas fotografías fue la que publicó el pasado domingo, 15 de agosto, en la que compartió un bello mural ubicado en Atlixco, Puebla, mientras que ella posaba con un 'outfit' sencillo de vaqueros pescadores, blusa holgada, unas sandalias a juego, sombrero y lentes oscuros para cubrirla del sol, el cual irradiaba en aquel momento.

Esta imagen no paso por desapercibida para 107 mil 330 personas que no repararon en darle un me 'encorazona' a la embajadora de la Unesco, sin embargo, un halago sobresalía de los demás y era el del actor, conductor y escritor de TV Azteca y que en algún momento trabajo para Televisa, Luis Carlos Muñoz, quien no se resistió a halagar a una de las mujeres más influyentes de México con un comentario:

Bella

Mientras que Aparicio le contestó con un emoticón de carita feliz.

Fuentes: Instagram yalitzapariciomtz