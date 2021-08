"No seas b...": Talina Fernández explota en vivo en 'Sale el Sol' y pone en su lugar a conductor

Ciudad de México.- La famosa conductora y periodista Talina Fernández de nueva cuenta está causando revuelo debido a que la mañana de este lunes 16 de agosto le lanzó un insulto a uno de sus compañeros del programa Sale el Sol.

Resulta que la aclamada y conocida 'Dama del Buen Decir' contó una de sus experiencias de juventud durante la divertida sección Trapitos al Sol y recordó la ocasión que conoció en vivo y a todo color Pierce Brosnan, actor que interpretó a 'James Bond'.

La exintegrante del matutino Hoy mencionó que miró al famoso artista en un restaurante y no dudó ni un segundo en acercarse a él, pero lo hizo de una peculiar forma.

Lo veo entrar y estaba muy inquieta y voy hasta donde está y les dije 'perdón, con permiso' y le digo '¿lo puedo oler?' y el hombre se me quedo viendo y me dice 'claro' y me jala y lo huelo y olía a persona bañada", explicó.