"Ridiculisisísima": Conductora de Televisa destroza a Danna Paola ¿por admitir pleito con Belinda?

Ciudad de México.- Danna Paola fue captada durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acompañada del cantante Alex Hoyer, con quien se le ha visto en plan romántico, y desató polémica pues se negó a darle una entrevista a los medios. Una reconocida conductora de Televisa la destrozó por su actitud.

En medio del chacaleo y persiguiéndola por las terminales, los reporteros le dijeron a la exintérprete de Elite que se ve muy enamorada y ella respondió:

¡Enamorada de la vida!” y bromeando sobre su amorío con Hoyer, agregó: “Mira, en exclusiva, me está ayudando con mis maletas".

Pero al escuchar las interrogantes sobre que los han visto juntos muy cariñosos, la artista replicó: “Claro, somos super amigos, no me lo salen, espérenme”.



Posteriormente, la cantante y actriz fue cuestionada por su supuesta rivalidad con Belinda y de inmediato recalcó que no tiene diferencias la estrella pop; "Jamás en la vida, de hecho, la sé imitar muy bien”.

Sin embargo, a la conductora de Televisa Martha Figueroa no le agradó ni un poco que Danna tuviera esta actitud con los medios y que ni siquiera se parara para hablar, por lo que la destrozó en pleno programa en vivo de Hoy.

Ella muy rara, con la gorra y nomás las trenzas ahí, se me hace increíble que quieren ser famosos para tener las cámaras y luego ya las tienen y se tapan todos, se ven ridiculisisísimos, oye si vienes a promover un concierto, aprovecha, todos los reporteros corriendo", criticó la periodista.

Andrea Legarreta también se sumó a la crítica y le recomendó a la actriz juvenil que si ya tiene la cámara frente a ella, no trate de ocultarse: "Pero pues ¿pa qué?, ya teniéndolos aquí (a los reporteros), pues enséñanos tus ojitos que están preciosos, porque ya está la cámara y tú estás así (agachada)".

Fuente: Programa Hoy y Agencia México