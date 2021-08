Tras irse a TV Azteca, polémica actriz 'hunde' a Televisa y pide que esta conductora acabe presa

Ciudad de México.- La controversial actriz y cantante Laura Zapata se le fue a la yugular a Televisa ahora que ella ya no trabaja para esta empresa y los criticó fuertemente en las redes sociales por la polémica legal que envuelve actualmente a la conductora Laura Bozzo.

Hace algunas horas la afamada participante del reality MasterChef Celebrity aprovechó su cuenta oficial de Twitter para hacer pedazos tanto a la televisora de San Ángel como a su colega originaria de Perú.

Zapata aseguró que no entiende porqué la televisora de San Ángel le dio trabajo a la 'Señorita Laura' pues considera que no tiene talento y además la hizo pedazos y no paró de demeritar su trabajo en México.

Qué miedo la peruana que vino a México a hacerse millonaria, Televisa le abrió las puertas y le dio lo que no le da a los mexicanos ¿SAT ya la encontraron o se fugó?".

La hermana de Thalía tampoco dudó ni un segundo en cuestionar a Bozzo por haber solicitado un amparo para no pisar la cárcel afirmando que sufría una enfermedad y también por su avanzada edad.

Una persona que tiene enfisema pulmonar anda con un tanquecito de oxígeno diario y yo la vi bailotear hace muy poco en un programa exactamente de Televisa", añadió Laura.

Fuente: Instagram @chicapicosa2