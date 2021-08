¡Adiós Televisa! Polémico galán renuncia en vivo a programa ¿y confirma que se va a TV Azteca?

Ciudad de México.- Durante la noche de ayer lunes 16 de agosto un famoso y polémico galán de Televisa presentó su renuncia en un exitoso proyecto de la televisora y dejó en shock a millones de televidentes ¿acaso tendrá nuevo proyecto en TV Azteca?.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El controversial modelo Christian Estrada, expareja de Frida Sofía, apareció en el foro de Guerreros 2021 y en plena transmisión en vivo anunció que había decidido dejar el reality por una fuerte razón.

El novio de la actriz Ferka confesó que no podía seguir en la competencia que se transmite por Canal 5 debido a problemas de salud.

Yo creo que lo demostré desde la temporada uno. Me lesioné el tendón de Aquiles izquierdo, ahora el derecho, pero yo siempre quise ayudar a mi manada, a toda la gente en su casita que me vio competir; nunca me di por vencido, me lesioné el hombro, pero siempre estuve ahí por mi equipo", contó.

Ferka, quien está en la recta final de su embarazo, explicó que se sentía muy conmocionada y sensible por la renuncia de Estrada pues fue en Guerreros 2020 donde se conocieron, sin embargo, está consiente de que su novio se podría lastimar más si continúa.

No puedo ni correr, ahorita no estoy en muletas porque quiero demostrarle a la gente que soy un guerrero... me vengo a despedir y dar mi lugar, yo la verdad ya no puedo seguir en la competencia, es imposible, voy a extrañar a mi equipo, mi pie ya no me da para seguir compitiendo", expresó Christian.