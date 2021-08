¿Cerca de la muerte? Hijo de Vicente Fernández pierde los estribos y confiesa: "No se puede mover"

Ciudad de México.- Vicente Fernández Jr., hijo de Don Vicente Fernández, explotó ante los reporteros que lo abordaron a las afueras del hospital donde se encuentra hospitalizado 'Don Chente' al escuchar las preguntas sobre el rumor de que padece el síndrome Guillain-Barré.

Aunque no brindó más detalles sobre el estado de salud del cantante de 81 años luego del informe médico, Fernández Jr. dejó muy claro que el público y la prensa debe omitir fuentes que no sean aprobadas por la misma familia Fernández Abarca.

No hagan caso de pen... la verdad la tienen aquí con los doctores, no hagan caso a pen..., ya me voy porque se me está pasando la hora de entrar".