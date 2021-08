Desesperado y sin empleo en TV Azteca, actor tomó drástica decisión ¡y estuvo a punto de morir!

Ciudad de México.- Hace unas semanas un reconocido actor mexicano estuvo al borde de la muerte debido a graves problemas de salud y ahora salió a la luz que hace unos años tomó una drástica decisión al haber perdido un proyecto en TV Azteca.

El portal de TVNotas se recordó una entrevista que Juan Pablo Medina dio a Canal Once en la que se sinceraba sobre la vez que estaba en el mar del desempleo y decidió acudir a una bruja para hacerse una limpia por recomendación de su madre.

Mi mamá me dijo tienes que ir una bruja (risas)... Fui con la bruja, estuvo increíble porque me mandó a hacer unas terapias, primero tienes que repetir unos mantras y me hizo una limpia", declaró.

En aquel entonces, Juan Pablo pasaba por una mala racha laboral pues había rechazado una telenovela en Azteca para filmar una película, la cual finalmente no se concretó y se quedó sin ambos trabajos.

La supuesta adivina le dijo al también actor de Televisa que alguien le había hecho un 'trabajito' para cerrarle las puertas, pero ella eliminó la supuesta brujería y con ello Medina habría podido conseguir nuevos proyectos.

Aquí hubo un proyecto donde alguien te hizo una brujería, tienes bloqueado el trabajo... Yo no sé si creo o no en esas cosas... Pasaron dos semanas, me sentía muy mal, débil, mal de la panza, se me pasó y afortunadamente llegaron proyectos y cosas incréibles", añadió.