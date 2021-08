Destrozada y sin dinero: Polémica exactriz de Televisa se queda sin nada tras muerte de su esposo

Ciudad de México.- La polémica exactriz de Televisa y modelo Bella de la Vega por fin confesó cuál es la herencia que le dejó su fallecido esposo, el actor y productor José Ángel García quien falleció a inicios de año por sus complicaciones de salud.

Durante su encuentro con la prensa, la guapa mujer explicó que no ha tenido ninguna diferencia con Gael debido a que no hay dinero ni bienes por los cuales pelear aunque subrayó que su fallecido esposo sí le dejó un legado.

No, para nada… es que no hay ninguna herencia, no hay nada pues, no hay nada qué pelear ni ningún pleito. Veme como trabajo, tengo que trabajar para vivir, no hombre, no, mi esposo en paz descanse es un amor y es un ángel, su herencia, su gran herencia es el amor que me dejó y obviamente la experiencia que él tuvo en la televisión, eso es lo que a mi me dejó y nos dejó a todos, el amor al trabajo", detalló.