¿Fue infiel con Paola Rojas? Actor de Televisa se confiesa sobre romance con la ex de 'Zague'

Ciudad de México.- Tras destaparse el rumor de que sostenía un romance con la conductora de Televisa Paola Rojas, es el famoso actor y cantante mexicano Kalimba quien revela la verdad.

El artista tuvo un complicado pasado tras ser involucrado en un caso de abuso sexual por el que pisó la cárcel (salió libre días después), sin embargo, ahora dio un giro completo a su vida y estaría en uno de los mejores momentos de su carrera artística.

El músico no solo se ha dedicado a los conciertos, pues también participó como actor en varias telenovelas de Televisa como Locura de amor, Clase 406 y La fea más bella y fue juez en México tiene talento en 2015, reality de TV Azteca.

Sin embargo, el mexicano no se salva de ser involucrado en escándalos y esque el exintegrante de OV7, quien hace unas semanas estuvo en el programa Hoy, apareció hace unos días en un video con Paola Rojas muy cariñoso y desviviéndose en halagos por la bella periodista.

A raíz de ese video, rumores señalaban que entre él y la exesposa del comentarista de TV Azteca 'Zague' había o hubo un romance, por lo que es el cantante quien rompe el silencio para el programa de Imagen Televisión De Primera Mano y aclara las especulaciones.

Primero que nada, Kalimba dejó en claro que él no está soltero y que tiene pareja: la modelo Alejandra Carmona, con quien tiene una sólida relación, por lo que jamás sería infiel, ya que asegura que la respeta mucho.

"Yo tengo novia, se llama Alejandra Carmona. La adoro, la quiero profundamente, es una mujer que me hace bien, que la quiero. Esto va muy en serio, seguimos avanzando y creciendo juntos. No les puedo decir si nos casaremos o no pero sí que estoy muy feliz. Lo primero es que soy muy respetuoso de mi pareja".

Posteriormente, confesó si alguna vez tuvo un noviazgo con Paola Rojas, ya que la conductora publicó un video en el que usuarios no pudieron evitar notar que entre ambos había "mucha química". Así respondió:

"Paola es una mujer espectacular, inteligente, fuerte, admirable, femenina, con postura. No tengo nada que decir más que es una mujer con la que cualquier hombre estaría feliz de estar. En mi caso, también te podría decir que estaría feliz pero no es el caso. Es mi amiga, la quiero. Nunca jamás ha pasado nada entre ella y yo. No nos tiramos la onda, no pasa nada. Hay mucha admiración, cariño y respeto".

Finalmente, el cantante dijo que es de presumir que lo relacionen con la presentadora de Netas Divinas, pero que entre ellos no hay nada más que una bonita amistad que viene probablemente desde los inicios de Paola en el medio en el canal de música Telehit.

"La conozco desde hace muchos años, la adoro y la quiero. Hasta me siento envidiado de que me hayan hecho chismes con ella: 'Ay qué honrado soy yo', pero mucho más honrado de tener a la mujer que tengo en mi vida, de Ale, que la quiero y adoro y pues no, absolutamente nada con Paola", dijo.

