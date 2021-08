"Me provocó": Actor de Televisa abusó de su sobrina de 8 años; ella llora y lo exhibe en TV Azteca

Ciudad de México.- La sobrina nieta de un conocido actor de Televisa rompe el silencio en TV Azteca luego de haberlo acusado de abuso sexual. La joven, quien es menor de edad, lo denunció hace tres años y hasta ahora no se ha hecho justicia.

Fue desde el pasado mes de julio que trascendió que el actor Héctor Holten, quien es conocido por su participación en series como El Chapoy, Señorita Pólvora y telenovelas de Las Estrellas como Como tú no hay dos e Imperio de Mentiras, había sido acusado por presuntos tocamientos indebidos contra su sobrina.

En entrevista exclusiva para el programa Venga la Alegría, Frida, sobrina nieta del histrión, confirmó haber sufrido presuntos tocamientos indebidos de su tío abuelo.

Siempre que ocurría, él pensaba que yo estaba dormida y que no era consciente de lo que estaba pasando, me sentía mal y me pesaba mucho y decidí contárselo a mi mamá", dijo Frida en un audio.