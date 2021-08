¿Se divorcian? Andrea Legarreta humilla a Erik Rubín en 'Hoy' y exhiben 'problemas' en Televisa

Ciudad de México.- Un momento bastante incómodo se vivió en el programa Hoy y puso en evidencia la 'peor cara' del matrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubín, quien estuvo como juez invitado en el reality Los Chiquillos de Hoy del matutino de Televisa. ¿Se avecina divorcio?

Y esque Legarreta decidió hacer tremendo regaño a su esposo en vivo por un error que tuvo al dar su opinión sobre dos concursantes, haciendo que él quedara bastante avergonzado frente a todos los conductores.

Una vez terminaron las interpretaciones de las pequeñas Edith (quien tiene como madrina a Andrea Escalona) y Valeria (quien tiene como padrino a Paul Stanley), le cedieron la palabra al exTimbiriche para dar su crítica, sin embargo, cometió grave error.

El esposo de la conductora empezó dando su opinión sobre la interpretación de Valeria, resaltando que lo había hecho muy bien y que se había arriesgado bastante al sacar un tema de su arreglo original.

Cuando voltea a dar su opinión a Edith y pronuncia su nombre, Andrea lo interrumpe: "Edith es la de Andreita (Escalona)... ¿en cuál estabas?".

"Y eso hace siempre en la casa", le dice Carlos Espejel a Andrea mientras ella empieza a burlarse de Rubín, bromeando con que también confunde a sus hijas Mía y Nina.

"Y yo así de... 'No, no, no, ella es Mía mi amor... No, no, ella es Nina... ella es Mía'", dice Legarreta entre risas y Carlos continúa echando leña al fuego: 'Y ella es la muchacha de la casa'".