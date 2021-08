¡Se divorció! Tras hundir su carrera y veto de Televisa, actor da inesperada noticia en 'Hoy'

Ciudad de México.- El actor mexicano Sergio Goyri, conocido por sus grandes papeles de villano en telenovelas de Televisa y un escándalo que hundió durante varios años su carrera, está de regreso en la pantalla chica y con un fuerte anuncio.

El histrión contó que luego de una intensa batalla legal que duró años, al fin pudo firmar el divorcio de su exesposa Telly Filippini, madre de sus hijos y con quien duró más de 25 años casado.

En entrevista para el programa Hoy, Goyri reveló que luego de este complicado proceso al fin podrá casarse con su novia Lupita Arreola, con quien se comprometió hace más de dos años, en junio del 2019.

Ya culminamos al fin un proceso de divorcio muy largo, muy tortuoso, pero ya, ya, gracias a Dios", dijo.

Al ser cuestionado sobre cómo terminaron las cosas, Goyri no dio muchos detalles, además de también mostrarse muy hermético a las razones por las que tardaron tanto en divorciarse.

Como todos los divorcios ¿no? Nunca sale uno bien librado, ahí lo importante es, como siempre lo he dicho, siempre hay que tratar de ser feliz, siempre hay que estar en el lugar donde quieres estar y donde quieren que estés", expresó.

El actor señaló que su separación fue por mutuo acuerdo: "Yo sé que las esposas son muy buenas, hasta que dejan de serlo (...) En esto no hay villanos ni héroes, aquí hay simplemente un consenso de decir no queremos estar juntos o ya no podemos estar juntos".

El primer actor finalmente le envió un contundente mensaje a su ya exesposa, Telly Filippini:

Le deseo lo mejor del otro lado, que sean muy felices, que de verdad se la pasen bien", finalizó.

Cabe recordar que el famoso villano de telenovelas fue vetado por Televisa, y según reportes también de TV Azteca, Imagen y Telemundo, durante un largo tiempo tras sus desatinados comentarios sobre Yalitza Aparicio, a quien en 2019 llamó una "pin... india" al cuestionar su nominación al Oscar.

Aunque se creía que el histrión, quien tiene más de 45 años de trayectoria, había destruido su carrera para siempre y se quedaría sin trabajo luego de que se reportara que le cancelaron contratos y que productores 'le hacían el feo', hace unos meses confirmó su regreso en la telenovela Diseñando tu amor, la cual se estrenó en abril por Las Estrellas.

Fuente: TVNotas, Instagram @sergio_goyri y canal de YouTube del Programa Hoy