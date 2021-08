¡Sin dinero y en la calle! Tras despido de Televisa, actriz se 'hunde' en tristeza y lo pierde todo

Ciudad de México.- Revelan que tras un fuerte fracaso y presunto despido, una querida actriz de Televisa habría decidido retirarse de la actuación ante la falta de trabajo y de ingresos que llevaba 'acarreando' desde que inició la pandemia por Covid-19.

Se trata de la actriz Lorena de la Garza, quien alcanzó la fama principalmente por haber interpretado al icónico personaje de 'Nacasia' junto a Consuelo Duval como 'Nacaranda' en La Hora Pico, programa de Las Estrellas que duró del 2000 al 2007.

Esta información fue difundida en el programa Con Permiso, conducido por Martha Figueroa y Pepillo Origel. Fue precisamente el conductor quien tocó el tema, empezando por anunciar que todo indicaba que el programa del Dr. Cándido Pérez sale del aire.

"Yo no sé qué sucede, a lo mejor no tuvo el éxito que esperaban", dijo Pepillo.

Y es precisamente en ese programa cómico, el cual apenas se estrenó el pasado 18 de julio en Televisa con Arath de la Torre como protagonista, en el que Lorena aparecía interpretando el personaje de 'Claudia'.

Según informes, fueron los bajos niveles de audiencia los que provocarían su cancelación, dejando sin trabajo a la comediante y al resto del elenco a apenas unas semanas de su estreno.

Fue ahí que Pepillo reveló el duro panorama al que se enfrentaría Lorena: ante la falta de trabajo y dinero durante la pandemia, la actriz presuntamente piensa retirarse del medio ante la tristeza que le provoca su situación, además de que tendría que vender su casa para sobrevivir.

"Lo que sí se me hace más triste, es que nuestra querida Lorena de la Garza con esto, toda la pandemia que hemos pasado, que no se ha trabajado, que la gente está necesitada de lana y todo esto, nomás te digo que está tan triste y todo, que va a vender su casa; está vendiendo su casa porque ya no tiene dinero y se va a retirar del mundo del espectáculo", dijo Pepillo, dejando en shock a Martha.