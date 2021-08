Tunden a Michelle Vieth por 'abusar' de los filtros; la actriz se defiende: "No me importa"

Ciudad de México.- Michelle Vieth hace frente a las críticas que ha recibido en redes sociales, presuntamente por exagerar en el uso de filtros y edición, sobre todo en su nariz, en las imágenes que publica.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En entrevista para el programa Hoy, la actriz minimizó el tema y aseguró que varias de las cosas que hace en redes sociales es justamente para que sigan opinando de este tema.

"Digo ya a cada rato me ponen, entonces me da risa porque entonces hago videos y les hago así la nariz para que vean que no la tengo operada, o sea, lo que más risa me da, es que tristemente la gente pues no sabe que con maquillaje se pueden hacer muchísimas cosas, que si la iluminación, que si me puse un corrector aquí y entonces se me ve que no tengo nariz...

No me importa, es juego, diviértanse que lo hago para eso", comentó.

Por otra parte, Michelle reveló su secreto para lucir una figura de envidia tras convertirse en madre. "El 90 por ciento que ven en mí, siempre es alimentación, yo llevo haciendo mi dieta de la sangre hace 25 años, y por eso cuando me embarazo y tengo a mis hijos me recupero de una forma gradual, pero me recupero bien, porque me nutro dependiendo mi tipo de sangre y a mí me ha funcionado".

Cambiando radicalmente de tema, la artista de 41 años confesó ser una madre celosa de los galanes o niñas que desean tener una relación con sus retoños, por lo que, sin inmutarse, dio a conocer el riguroso filtro que tendrán que pasar los interesados en estar con sus hijos.

"El problema es que mi hija, bueno más bien mis cuatro hijos, todos, tienen 8 tíos, o sea, entonces no soy solo yo la que autoriza, sino los 8 tíos también, y la tía, entonces hay que pasar un grande consenso para ver si se puede o no se puede ser el novio o la novia de mis hijos, o sea, sí soy celosa", dijo con una gran sonrisa.

Fuente: Agencia México