"Ya no puedo ocultarlo más": Mon Laferte confiesa a sus seguidores que está embarazada

Ciudad de México.- La cantante chilena, Mon Laferte, sorprendió a todos su seguidores al revelar entre lágrimas que está embarazada a través de un enlace en vivo en su cuenta de Instagram, esto después de anunciarles que les daría una noticia que lo cambiaría todo.

La cantante reveló además que después de los 'treinta y tantos' comenzó a intentar embarazarse, y que luego de un duro proceso para conseguirlo, finalmente se embarazó.

Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más (sin decirlo)”, señaló