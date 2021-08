¡A punto de morir! Al borde del llanto, actriz de Televisa da terrible noticia: "Lo perdí todo"

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Laura Carmine, quien actualmente es parte de la telenovela La Desalmada por Las Estrellas, hizo una terrible confesión al borde del llanto en el matutino de Imagen Televisión, Sale el Sol.

Y esque la boricua, quien inició su carrera en Televisa en el 2009, reveló que el departamento donde se originó la reciente explosión en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX, es el mismo que habitó en el 2016 y que tuvo que abandonar tras un voraz incendio que la hizo perder todo.

Así contó cómo se enteró de que se había salvado de un posible trágico final, pues el incidente dejó hasta ahora un joven fallecido y 29 personas heridas.

"Viene uno de mis amigos, y me dice '¡wow Laura!, ¡qué bueno que saliste de ese departamento!, ¿si viste que fue tu edificio y tu departamento?', y yo '¿de qué me hablas? No, fue el departamento de enfrente', me dice 'Laura, estoy viendo las noticias es el 1909, es tu departamento, es tu edificio', y yo me quedé ayer congelada, estaba en un estado de shock, no lo podía creer", contó.

Horas más tarde, la actriz de 38 años pudo corroborar que efectivamente se trataba del inmueble en el que vivió hace apenas algunos años, por lo que al borde de llanto habló de lo que sucedió.

Luego me empiezan a llegar noticias de que fue el departamento Robles 207, que era donde yo vivía (...) cuando a mí me mandan la noticia y veo las fotos de mi departamento, estaban saliendo unas personas de ahí... ¡no quiero llorar!", dijo.

Y esque Carmine recordó la vez que sufrió la pérdida de todas sus pertenencias en ese año y tuvo que ser hospitalizada luego del incendio en ese mismo lugar, el cual asegura fue a raíz de un cortocircuito.

Yo caí en ese momento en un estado de ansiedad horrible, por la situación yo tenía la presión y el ritmo cardiaco, muy, muy, exageradamente elevado, entonces me tuvieron que llevar al hospital, en ese momento yo me sentía totalmente sola, emocionalmente destrozada, porque yo decía 'perdí todo'".

Finalmente, la artista contó que hace cinco años la Procuraduría contrató a un perito y los resultados de las investigaciones no le favorecieron, pues nadie se hizo responsable de sus pérdidas.

En el dictamen está lo que sucedió, todo, punto por punto, quién fue culpable, evidentemente yo no fui la culpable. Creo que eso dice todo. Aceptaron la culpa quien tenía que aceptarla y... ahí está".

Cabe recordar que la actriz Fátima Molina actualmente vive en el edificio, por lo que fue una de las personas evacuadas del lugar tras suceder la explosión. Afortunadamente, salió ilesa.

Fuente: Agencia México, Imagen Entretenimiento e Instagram @lauracarmine