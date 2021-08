"Casi me desangro": Domelipa narra terrible experiencia que vivió en la playa

Ciudad de México.- Uno de los rasgos más característicos de Domelipa es la famosa perforación en la lengua que decoró con una pieza en forma de píldora roja. La regiomontana suele mostrarla en sus fotografías en Instagram y videos en TikTok.

Recientemente publicó una historia en redes sociales en la que narró su experiencia con la modificación corporal, misma que le ha generado pequeños inconvenientes de salud. Incluso confesó que en una ocasión casi se desangraba en la playa, razón por la que un amigo tuvo que ayudarle a deshacerse de la figura.

Oigan, para quién no sabía, tengo, bueno, tenía una perforación en la lengua pero me la tuve que quitar porque me hacía daño".