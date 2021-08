Conductoras de Televisa 'hunden' a Sergio Mayer por amenazar a integrante de 'Hoy': "Teibolero"

Ciudad de México.- Sergio Mayer causó mucha polémica esta mañana de miércoles luego de que se exhibiera un video en donde amedrenta a una integrante del programa Hoy y las conductoras de Televisa no se quedaron calladas ante esta vil acción.

Durante su encuentro con la prensa, el diputado explotó cuando escuchó que lo señalan por "tráfico de influencias'' debido a las presuntas irregularidades en el caso de Héctor Parra, quien es señalado por su hija Alexa Parra de abuso sexual.

Acto seguido, el exintegrante de Garibaldi se le fue encima a la reportera de Hoy Esmeralda Mendoza, quien le dijo que había un video de la audiencia en donde se señaló que había irregularidades tras la detención de Parra, y retó a que se interponga una denuncia formal por estos cuestionamientos.

¿Completo?... ¿tú viste el video completo?, te estoy preguntando, ¿tú viste el video completo?, si no has visto el video completo no puedes opinar, no te atrevas a opinar, si no has visto la película completa, vean la película completa, yo no te lo voy a responder. Si les presentaron un fragmento de ese video, véanlo completo", refutó Sergio.