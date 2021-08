¿José Ron? Actriz de Televisa 'desenmascara' a su ex y lo destroza; exhibe su peor cara

Ciudad de México.- La bella actriz de Televisa y conductora Danniela Álvarez brindó una entrevista exclusiva a la revista TVNotas en donde contó la mala experiencia que tuvo al enamorarse de un famoso y guapo actor ¿estará hablando de su exnovio José Ron?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La estrella de novelas como Diseñando tu amor confesó que actualmente se encuentra muy feliz con su noviazgo al lado de Rodrigo Brand, quien también es actor y a quien conoció en 2020 mientras grababan La Mexicana y el Güero.

Sin embargo, Danniela reveló que no siempre ha tenido la misma suerte y confesó que en el pasado sí estuvo al lado de un hombre que no se portó a la altura y por si fuera poco, detalló que es una figura del medio artístico.

Me enamoré de un actor muy guapo, pero yo no sabía lo patán que era y me fui dando cuenta hasta que avanzó la relación, entonces, supe que no era lo que yo buscaba y terminamos, así aprendí de mis errores", contó.