Kristal Silva tunde a Cynthia Rodríguez por no ir a su boda y exhibe su 'secreto' con Carlos Rivera

Ciudad de México.- Este miércoles 18 de agosto la afamada conductora Cynthia Rodríguez tuvo que confesar por qué no acudió a la esperada boda de su compañera Kristal Silva, quien no dudó en exhibirla y destapó el secreto que tiene con Carlos Rivera.

La bellísima exreina de belleza grabó una serie de videos en sus historias de Instagram en donde dijo que ya era hora de enfrentar a la exacadémica por no haberla acompañado en su día tan especial.

Me han estado preguntando por qué Cynthia no estuvo en mi boda", inició diciendo la pelinegra.

Posteriormente, Rodríguez le dijo a Kris que no estuvo en su ceremonia matrimonial porque ella prefería a Cynthia de Survivor México y la dejó sin palabras. Sin embargo, la novia de Rivera no tuvo más remedio que revelar porqué no estuvo en la boda.

Estaba en un bautizo ¿te acuerdas que te dije?", le contestó Cyn.

Silva dejó claro que no está para nada molesta con su colega de TV Azteca y hasta bromeó exhibiendo que el niño que bautizaron era de ella y Carlitos: "Fue el bautizo de su hijo, es lo peor".

Otra de las cosas que llamó la atención de estas historias fue que la recién casada humilló a Laura G y le dijo que aunque no la consideraba su amiga, sí apreciaba que haya ido a su boda.



Fuente: Instagram @kristalsilva_