¡Su ex lo dejó morir! Tras abandono, hallan amarrado a primer actor de Televisa en hospital

Ciudad de México.- Valeria Palmer, hija del primer actor de Televisa Miguel Palmer, hace escalofriante denuncia en el programa Ventaneando de TV Azteca al hablar de la salud de su padre, de 78 años.

Y esque desde abril pasado, el actor de telenovelas como Marimar, Amigas y Rivales y Dos hogares, se encuentra hospitalizado en la CDMX en medio de fuertes declaraciones entre ella y la actriz Edith Kleiman, quien era pareja del histrión, y a quien Valeria acusó de haberlo dejado morir, pues Palmer fue encontrado en su casa totalmente descuidado, desnutrido y en pésimas condiciones.

Valeria manifestó que su padre, quien tras ser dejado a su suerte sufrió varios infartos, al parecer no ha recibido un trato digno en el hospital, pues denuncia públicamente presuntos malos tratos y negligencia que algunos médicos y equipo habrían tenido no solo con su papá sino con otros pacientes.

Resulta que ayer llega Carmen, mamá de mi hermano, que nos estamos turnando para verlo. Mi sorpresa es que llega y ve a mi papá con las muñecas vendadas y dicen: 'Ah esque anoche se le tuvo que amarrar al señor'. Según porque se puso inquieto y se quiso quitar la sonda".

Valeria desmintió que no es cierto (que se inquietó) y aseguró que no es la primera vez que esto sucede en el nosocomio: "No es cierto, les fui a discutir al hospital porque no es posible que en este tiempo estén amarrando a pacientes porque gracias a que he levantado la voz muchos han dicho lo mismo (...) ¿Con qué derecho o autorización están atando a pacientes? No están en hospital psiquiátrico, están convalecientes".

La hija del actor agregó que si lo hubiera requerido, lo correcto era que solicitaran su autorización.

Deberían pedirme permiso, autorización, si estoy de acuerdo o no con cualquier procedimiento que tengan que hacer con mi papá, mucho menos con un maltrato. Viene de un maltrato y lo vienen a maltratar más, no es posible".

Además, aseguró que esto pasó en el turno de la noche, ya que presuntamente les daría "flojera vigilarlo".

(El enfermero) dijo: 'Qué flojera estarlo vigilando y mejor lo amarro'. Y la cara de mi papá de tristeza de: 'Por favor ya sácame de aquí ¿qué me están haciendo?' De verdad con ganas de golpearlos", finalizó.

Cabe recordar que desde mayo salió a la luz que el histrión fue encontrado en terribles condiciones de salud. Valeria ha señalado a Kleiman por haber sido responsable de su maltrato y tenerlo en abandono, asegurando que no lo dejaba visitarlo hasta que ella entró a la fuerza y descubrió que había caído en una severa crisis de salud, pues tenía baja oxigenación, desnutrición e infartos cerebrales.

Encontré el colchón con orines... lo mantuvo sedado y acostado en la cama. Si el hubiera venido a tiempo cuando le dieron los infartos cerebrales, había posibilidades de haberlo atendido", dijo hace unos meses Valeria.

Por otro lado, Edith lo negó y comentó que ella dejó el hogar que compartían por el Covid-19 y que al regresar, lo encontró muy mal, por lo quería llevarlo a la Casa del Actor, supuestamente bajo el argumento de que él decía que no quería vivir.

Me corría y me decía que ya lo dejara en paz, que él se quería morir (...) Lo encontré en su recámara toda oscura, con un olor tremendo, el baño olor tremendo y Miguel veía que estaba despierto y no lo reconocía, estaba flaquísimo, de un color amarillo, traté de levantarlo y ¡Dios mío! era un hueso".

Edith y Miguel Palmer

Valeria y Edith han seguido el pleito ante la gravedad del actor, pues mientras Valeria se ha pronunciado sobre su estado de salud, la actriz se ha limitado a negar que haya intentado asesinarlo y afirma que tiene "derecho de estar en su herencia".

Fuente: Instagram @ventaneandouno, @cafeeldicho y @valeriapalmer