Tras denuncia por violencia, Fabiola Campomanes llegaría a acuerdo monetario con su ex

Ciudad de México.- La actriz de Televisa, Fabiola Campomanes, asistió al juzgado de la Ciudad de México para continuar con el proceso legal que inició en contra de su expareja Jonathan 'N', quien fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en perjuicio de la famosa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A su salida, Fabiola habló con la prensa y confesó que lleva casi 2 años de desgaste en esta batalla legal, además de vivir momentos en los que desea rendirse en este caso; sin embargo, destacó que continúa para ser un ejemplo para otras mujeres que son violentadas en casa.

Por su parte, la defensa legal de la actriz, manifestó que no descartan llegar a un acuerdo económico con Jonathan. "Disculpa pública, reparación del daño de manera económica, y eso ya se negociaría al entablar las pláticas con la contraparte", expresó el abogado Sebastián Isunza.

Ante la pregunta directa de la cantidad a la que ascendería el daño ocasionado por Jonathan 'N', tanto la artista como el abogado manifestaron que en este momento no tienen la cuenta exacta.

No obstante, Campomanes señaló que ni todo el dinero del mundo la hará recuperarse del daño emocional que sufrió al ser agredida en octubre de 2019.

No hay dinero que pague el vivir una situación así, pero también he aprendido muchísimas cosas, duele mucho, pero uno a veces a través del dolor aprende muchísimo y sobre todo he aprendido todo este proceso legal", concluyó.