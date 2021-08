Tras 'pelea' con Livia Brito, Marlene Favela abandona 'La Desalmada' y ¿renuncia a Televisa?

Ciudad de México.- Hace algunas horas la querida y guapa actriz Marlena Favela anunció a través de sus redes sociales que había abandonado las grabaciones de La Desalmada luego de que saliera a la luz que tendría un pleito con Livia Brito ¿por esto habrá renunciado a Televisa?

El pasado lunes Álex Kaffie aseguró que la aclamada mexicana odiaba a su colega cubana debido a que esta la dejó sin maquillista en el melodrama producido por 'El Güero' Castro.

Brito movió sus influencias con el productor del melodrama para conseguir que la maquillista dejara de arreglar a Marlene ¡para arreglarla únicamente a ella!", señaló Kaffie.

Horas más tarde ambas reaccionaron a la noticia y grabaron una parodia en donde actuaban lo señalado por el periodista y a modo de broma Marlene llamaba "desalmada" a Brito por dejarla sin la encargada de su maquillaje.

El día de ayer Favela confirmó que ya no grabaría el melodrama pero no porque haya renunciado, sino porque ya se acabaron sus escenas. La artista originaria de Cuba sigue dispuesta a limpiar su imagen y para probar que no tiene ninguna diferencia con la actriz mexicana, ella misma le dio unas palabras y varios abrazos para despedirla del proyecto.

Chicos, acaba de terminar Marlene Favela, un placer trabajar contigo hermosa, mil mil gracias siempre", le dijo Brito.

