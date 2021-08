VIDEO: Conductor de 'Hoy' arremete en vivo contra actriz de Televisa ¡y la humilla!

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 18 de agosto los televidentes de Hoy presenciaron un incómodo momento luego de que varios integrantes del programa tuvieran un encontronazo en plena transmisión en vivo.

El suceso ocurrió durante la sección de Los Chiquillos de Hoy debido a que los jueces Carlos Espejel y Mariana Ochoa tuvieron diferentes opiniones sobre las canciones que cantaron dos de las niñas.

El comediante señaló que no le parecía que las pequeñas interpretaran los temas Gata bajo la lluvia y Yo no te pido la luna:

No me parece que sea adecuada (la canción), sexualizar a los niños no me parece", dijo el actor.