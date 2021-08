Adiós Chapoy: Tras cambiar TV Azteca por Televisa, conductor ¡la reemplaza en 'Ventaneando'!

Ciudad de México.- Tras haberse sincerado en Televisa y hablado del romance que sostiene con un hombre desde hace 20 años, un querido conductor llegó a Ventaneando luego de varios días de ausencia y hasta reemplazó a la titular Pati Chapoy.

Se trata del conductor Pedro Sola, quien luego de dar positivo a Covid-19 se ausentó de la emisión y este miércoles 18 de agosto fue recibido con bombo y platillo por sus compañeros en el programa de TV Azteca, tanto así que incluso Pati le cedió su lugar.

Y esque la jefa de espectáculos en el Ajusco le cedió su icónico lugar en el sillón principal del foro, en el que ella se ha sentado desde hace 25 años que tiene la emisión al aire.

Ya es bien sabido que el conductor de 74 años se convirtió en la mano derecha de Pati Chapoy, pues es el único en el elenco que ha estado desde el principio (Daniel Bisogno entró un año después).

El 'Tío Pedrito', como le han apodado usuarios, se ha vuelto muy popular en las redes por su carisma y simpatía y fue precisamente esto lo que llamó la atención luego de que Pati le pidiera que la 'reemplazara' en su sillón.

Tras cederle el espacio, Pedro se sintió tan halagado por este gesto que no pudo evitar su sorpresa, asegurando que se había puesto más nervioso que cuando se enteró que estaba contagiado.

¿Cómo les va compañeros de noticias? Pues bienvenidos a 'Ventaneando' (...) Me quedé sofocado, es más, me sofoqué más que cuando me enteré que estaba contagiado del Covid", dijo Sola.