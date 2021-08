Angustia en la dinastía: Revelan en TV Azteca el peligroso riesgo que corre Vicente Fernández

Ciudad de México.- El nieto de Vicente Fernández e hijo del 'Potrillo', Alex Fernández, se pronunció de nueva cuenta sobre la salud de su abuelo luego de anunciar que pospondría su boda hasta que 'Don Chente' mejore.

En entrevista para el programa de TV Azteca Venga la Alegría en la que además de promocionar su más reciente sencillo titulado Buscando el olvido, se sinceró sobre cómo está el cantante de 81años luego de haber sido hospitalizado por una caída.

A pesar del hermetismo que ha mantenido la dinastía Fernández con relación a las visitas de los familiares del cantante al hospital, el nieto del 'Charro de Huentitán' aseguró que ya lo ha visitado y además dio importantes noticias sobre su recuperación.

"Lo he ido a visitar varias veces, está muy bien, gracias a Dios está mejorando, es un proceso largo, no es así como de un día para otro ya se arregla todo, pero ha estado avanzando yo diría que extremadamente rápido, va muy bien", dijo.

Sin embargo, comentó que lo que más les preocupa es que sigue internado, ya que con el Covid-19 y demás riesgos de infecciones, el cantante corre un riesgo considerable.

De la misma manera, el joven intérprete explicó los motivos por los que dará inicio a una gira junto con su padre en estos momentos, a pesar de haber cancelado su enlace religioso tras el mal estado de salud de su abuelo.

"Aparte mi abuelo iba a ir a mi boda, yo quiero esperar para él pueda estar en mi boda y pueda estar ahí presencial, entonces decidimos posponer indefinidamente la boda hasta que todo se arregle, hasta que mi abuelo esté bien, hasta que yo (tenga tiempo) ahorita gracias a Dios se viene la gira, vienen muchas presentaciones, pero hasta que pueda hacerlo y si Dios quiere que ya la pandemia esté mejor y podamos con más facilidad hacer la boda", detalló.

De esta forma, Alex da un poco más de esperanzas sobre la recuperación del intérprete de Estos celos, luego de los rumores que aseguraban que la salud del artista estaba muy comprometida e incluso falsamente reportaran su muerte en varios portales.

Por otro lado, en entrevista con el programa Hoy de Televisa, Vicente Fernández Jr. pidió disculpas a los medios por haber explotado luego de que se dijera que su padre padecía el síndrome de Guillain-Barré y hasta que había quedado inmóvil o que había fallecido.

Tengo una gran familia y pareja. Pedí una disculpa a los medios y público porque ayer me alteré. Razón justificada porque están dando espacio e información incorrecta al pública cuando tienen información directa de médicos y de la familia. No tienen que difundir mentiras".

El cantante se mostró optimista sobre la salud de su padre, comentando que ha avanzado gracias a las terapias que recibe.

Finalmente, aseguró que entre la familia hay un acuerdo para dar la información oficial sobre la salud de su padre en un intento de evitar noticias falsas.

Desde el principio esa ha sido la meta y para no tener información equivocada. Vocero no soy... me dedico a muchas cosas, pero no soy vocero, soy parte de la familia Fernández orgullosamente".